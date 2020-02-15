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منوعات

سيب الزفت اللي في إيدك.. طفلة تعاقب شقيقها بطريقة مضحكة.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو ساخرا يظهر فيه طفلان على مائدة طعام الطفل الأكبر يطعم شقيقته أثناء لعبه على هاتفه و يبدو أنه لم يعط اهتماما لإطعام الطفلة. 

نشرت صحيفة "china daily"  مقطع فيديو تداوله الرواد ظهرت خلاله طفلة صغيرة أثناء تناولها الطعام على المائدة مع شقيقها فقد حاولت أكثر من مرة لفت انتباهه أنها جائعة وتحتاج الطعام و لكنه لا يبالي. 

قامت الفتاة بضرب المائدة لتحدث ضجيج و يبدأ شقيقها بالتركيز معها حتى تتناول الطعام ، فبعد قيامه بذلك التصرف ، سحبت الهاتف من يده و ألقته في الماء كعقاب له . 

تداول الرواد الفيديو ساخرين من مدمني استخدام الهواتف المحمولة و تنبأوا أن تلك الطفلة ستكون أما ناجحة و قوية الشخصية . 
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