مبروك يا حبيبي .. عمرو دياب ودينا الشربيني من الإنكار للاعتراف.. شائعات الحمل تطارد «فريق العمل».. البلوك يحدث أزمة والهضبة يصالحها

3 أعوام من فرض السرية على علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

دينا الشربيني تعترف بحبها للهضبة





حالة كبيرة من الجدل، دائمًا ما تلاحق الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بسبب سرية العلاقة التي جمعت بينهما، واستمرت لأكثر من عامين حتى الآن، وتكتم كلا الطرفين على إظهار الحقيقة للجمهور الذي يتابع بشغف كل ما هو جديد عن قصة العلاقة.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي القصة الكاملة للهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني، والتي استمرت لقرابة العام.





تعود علاقة الهضبة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني إلى فبراير من عام 2017 الماضي، إذ ترددت أخبار حول علاقة سرية تجمع بينهما، وتقابلهما في أحد المطاعم بمنطقة الزمالك، لكن هدى الناظر مديرة أعمال "الهضبة" تمسكت بنفي الأخبار مؤكدة أن العلاقة بينهما علاقة عمل، إذ تشاركه بطولة فيلم يحضر له.





انتشار شائعات الزواج

وفي مارس 2017، ترددت أخبار حول احتفال عمرو دياب بزواجه من دينا الشربيني في عيد ميلادها، إذ حضر الحفل وقدم خاتم الزواج لها وسط تهاني الحاضرين، لكن "الهضبة" كان يلتزم الصمت ومديرة أعماله تنفي.





وفي السياق ذاته، نفى الإعلامي ممدوح موسى زواج صديقه عمرو دياب من دينا الشربيني، وقال في تصريحات تليفزيونية، إنهما ليسا أكثر من صديقين مقربين.





تأكيد علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

وفي أول تأكيد رسمي لعلاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، رصدت حركة المطارات سفرهما في أبريل 2017، على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 926 والمتجهة إلى دبى وانتظرا سويا بصالة الخدمة المميزة ـ-كبار الزوار بمقابل رسوم مالية- وكانا بصحبة بعضهما وتم سداد قيمة دخولهما الصالة بإخطار واحد وتم كتابة اسم "دينا الشربينى" ثلاثيا باسم "دينا محمد عبدالبارى" بدون كتابة اللقب "الشربينى" وأثار الأمر تعليقات الركاب والعاملين بصحة زواجهما، وتوالت بعد ذلك رحلاتهما بصحبة.





موقف جمهور الهضبة

لم يتقبل جمهور عمرو دياب أخبار علاقته بـ "الشربيني" بصدر رحب، فرفض كثيرون من جمهور "الهضبة" تلك الأخبار، وقوبلت الفنانة بحملة شرسة من جمهورها، لكن دعا البعض منهم إلى ضرورة تقبل العلاقة واحترام اخيارات نجمهم.





خلاف الهضبة وزوجته زينة عاشور

أدت علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، إلى توتر علاقته بزوجته زينة عاشور التي قامت بالسفر مع أبنائها، والابتعاد عنه في الوقت الذي ترددت فيه شائعات حول طلاقهما، لكن الأحوال المدنية أكدت عدم حدوث الطلاق بشكل رسمي، في الوقت الذي ظلت "عاشور" مع ابنائها "كنزي وجنا وعبدالله" ما بين أمريكا وأوروبا ولبنان.





وتأثرت أيضًا علاقة عمرو دياب بمديرة أعماله هدى الناظر، إذ ترددت أخبار حول نيتها بتقديم استقالتها، لكنها عدلت عن القرار وظلت ممسكة بأعمالها معه ومع شركة "ناي" المنتجة لأعماله.





لم تسلم دينا الشربيني من الشائعات، فلاحقتها أخبار غير صحيحة حول حملها من عمرو دياب بعد أن ظهرت ببطن ممتلئة قليلًا، الأمر الذي أغضب الفنانة، وأزعجها.





موقف ابناء الهضبة من دينا الشربيني

وفي أبريل 2017 أيضًا، تفاجأ الجميع بغضب ابناء عمرو دياب "عبدالله وجنا وكنزي"، وقيامهما بإلغاء متابعة حساب والدهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على علاقته بـ "الشربيني".





بدأت جنا تنجذب نحو والدها عمرو دياب، وجعلت ترسل له برسائل محبة عبر حسابها على "انستجرام"، وقام "الهضبة" بحلقة الوصل مع ابنائه، الذين جمعت بينهم اللقاءات بعد فرقة، وكانوا سببًا في عودة الاستقرار بين والديهم.





وفي مايو 2017، حرص "عبدالله"، ابن الهضبة عمرو دياب، على نشر صورة له مع والده قبل يومين عبر حسابه الشخصي على انستجرام، تسببت في إثارة الجدل، لاسيما وأن عبدالله كان قد قام من قبل بإلغاء متابعة حساب والده على انستجرام، بعد الأخبار التي نشرت على زواجه من الفنانة دينا الشربيني، وتبعه بعد ذلك "كنزي وجانا".





أول ظهور علني

وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسييندا بالساحل الشمالي.





الهضبة يغني لها

وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.





وفي ذلك الوقت كانت دينا الشربيني حريصة على إبراز علاقتها بـ "الهضبة" بشكل غير مباشر، بعد أن تعمدت الظهور العلني في حفلاته، وبعدها ظهرت ترقص بحفل عيد ميلاده في أكتوبر 2017، بأحد مطاعم القطامية.





إنكار العلاقة

حرص عمرو دياب على إنكار العلاقة بشكل غير مباشر أيضًا، عندما شارك صورة مع دينا الشربيني وعلق عليها قائلًا: "مع فريق عمل فيلمي الجديد"، الأمر الذي عرضه لحملة سخرية بعد استخدام مصطلح "فريق العمل".





شائعات الزواج

وتضاربت الأخبار حول إعداد عمرو دياب لشقة الزوجية لـ "دينا الشربيني" في منطقة جاردن سيتي، في الوقت الذي ساءت فيه علاقته مع زوجته زينة عاشور، لكن أبنائهما كانوا حلقة الوصل.





موقف زينة عاشور

وفي فبراير 2018، قام عمرو دياب بمشاركة فيديو عبر "إنستجرام" ظهر فيه أبناؤه يتحدثون لإحدى المجلات العالمية عن حياتهم الخاصة، وأشار إلى زوجته زينة عاشور التي قامت بالرد عليه في تعليق قائلة: "until forever"، أي إلى الأبد، وهو ما يعني تأكيدها على استقرار العلاقة بينهما، بعد الأخبار التي ترددت حول توتر العلاقة بينهما".





علاقة الهضبة بأولاده

وبعدها تداول عدد من جمهور الهضبة، صورة جديدة له ظهر فيها مع زوجته زينة عاشور وأبنائه "عبد الله وكنزي"، يوم 19 فبراير عام 2018، بمناسبة عيد زواجهما الـ23، والتي تعد أول لقاء يجمع بين "الهضبة" وأسرته بالكامل بعد توتر العلاقة بسبب علاقته السرية بـ "الشربيني".





أزمة البلوك

وأثيرت حالة في فبراير 2018 أيضًا، بعد أن فاجأت الفنانة دينا الشربيني الجميع برد فعل ناري بعد عودة عمرو دياب لزوجته زينة عاشور، إذ قامت بإلغاء متابعته على تطبيق "انستجرام" وباقي صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤكد حدوث خلاف كبير بينهما.





تصالح عمرو ودينا

بعد أزمة البلوك بعدة أيام، حرص الهضبة عمرو دياب على مصالحة دينا الشربيني، وقام بزيارتها في كواليس مسلسل «مليكة»، الذي يعد أول بطولة مُطلقة للأخيرة، وتم عرضه في الموسم الرمضاني من عام 2018.





شائعات الحمل

في آخر شهر يناير 2019، تداول عدد كبير من جمهور ومحبي الهضبة عمرو دياب صورة حديثة له ظهر فيها مع الفنانة دينا الشربيني، والأخيرة ببطن ممتلئ قليلًا، بينما الهضبة يطوق الفنانة بيديه، ويضع كفيه على بطنها مبتسمًا.





وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل بين جمهور عمرو دياب، الذين تساءلوا عن حقيقة حمل دينا الشربيني، فقالت صفحة «Crazy Amr Diab» في تعليقها على الصورة، وهي احدى كبرى صفحات فانز الهضبة: «ده الـ نونو باينله على وصول»، لتنهال التعليقات بين باقي الجمهور حول حمل دينا.





أول تصريح من دينا الشربيني

في منتصف شهر يونيو الماضي، تحدثت دينا الشربينى عن علاقتها بعمرو دياب ضمن برنامج "أسرار النجوم" وقالت: «عمرو دياب حضر معي تصوير مسلسل "زي الشمس"، وشاهدنا معا مشهد الخيانة في المكساج قبل عرضه في التليفزيون خلال شهر رمضان، وأعرب لي عن اعجابه الشديد به، وقال لي "إيه الحلاوة دي"، وأنا أثق في رأيه جدًا، لأنه إنسان ناجح وحافظ على ذلك النجاح طوال 35 عامًا، وهو أمر صعب جدًا».





وعن علاقتها مع عمرو دياب قالت: «عمرو دياب متألق وناجح، وهو إنسان يجب أن نحبه، لأنه طيب وجدع وأنا آخذ رأيه في جميع أعمالي الفنية وكذلك أبي أيضا، وهو غيرني كثيرا وجعلي شخصية أفضل بكثير، ونحن الاثنان نحب الحياة، وهو يدفعني للأمام دائما، وأحب جميع أغنياته القديمة والحديثة».





أول ظهور رسمي

يوم 28 يونيو 2018، نشر عمرو دياب صورة جديدة، عبر حسابه على حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، برفقة دينا الشربيني، في إسبانيا، في أول ظهور رسمي، ومعلن من الهضبة، وظهر كلًا منهما متشابكي الأيدي، بشكل أكد للبعض اقتراب الثنائي من الإعلان عن زواجهما.





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