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رياضة

نورويتش ضد ليفربول .. 15 دقيقة سلبيا مع تفوق نسبي من الريدز في البريميرليج

السبت 15/فبراير/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 15 دقيقة الأولي من مباراة ليفربول ومضيفه  متذيل البطولة نورويتش سيتي في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتفوق الضيوف ليفربول بشكل ملحوظ في الربع ساعة الأول بعد وصلت نسبة الاستحواذ إلى 59%  لصالح كتيبة يورجن كلوب مقابل 41% لصالح نورويتش سيتي.

وسدد فريق ليفربول 3 كرات بين القائمين والعارضة لكن أصحاب الأرض فشلوا في الوصول إلى مرمي أليسون بكر حارس عرين الريدز

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالاتي:

أليسون بيكر
روبيرتسون فان دايك جوميز أرنولد
فينالدوم هيندرسون كيتا
تشامبرلين
فيرمينو صلاح

وأختار كلوب أن يريح فابينيو و ساديو ماني للقاء أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء القادم من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.
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