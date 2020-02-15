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ديني

رئيس الإدارة المركزية بالأزهر: قرار صرف المكافأة للعاملين صحيح 100%

السبت 15/فبراير/2020 - 07:56 م
الشيخ أحمد عبدالعظيم
الشيخ أحمد عبدالعظيم
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محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات إن قرار صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية صحيح 100% .


وأكد عبدالعظيم في تصريحات خاصة، أن المكافأة المالية لكل العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الثاني.


وكانت بعض المواقع نشرت خبرا يفيد بتصديق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية الدائمين والمؤقتين وذلك بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني.
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