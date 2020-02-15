رئيس الإدارة المركزية بالأزهر: قرار صرف المكافأة للعاملين صحيح 100%

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات إن قرار صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية صحيح 100% .









وأكد عبدالعظيم في تصريحات خاصة، أن المكافأة المالية لكل العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الثاني.







