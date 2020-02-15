مرتضى منصور: الدروى هدية الحكام للأهلى.. وأحمد موسى: مش بيفرق معانا بنفوز بالمصرى والاجنبى

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مسابقة الدوري الممتاز سيحصل عليها النادي الأهلي خلال الموسم الحالي كهدية من الحكام المصريين، ليرد من جانبه الإعلامي أحمد موسى قائلا:"الاهلى مش بيفرق معاه حكام اجانب ولا مصريين بيفوز فى الحالتين.









وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تطبيق خاصية «فار» جيدة.









وطالب مرتضى منصور أن يتم تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي المقررة يوم 24 فبراير الجاري في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابع من مسابقة الدوري قائلا : «احنا كده بندغدغ اللاعبين».









وداعب احمد موسى مرتضى منصور، قائلا: "جهز نفسك للهزيمة من الاهلى يوم الخميس، ليرد رئيس الزمالك: "هنكسب باذن الله".









ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لرئيس الزمالك مازحا: "انسى الفوز ياسيادة المستشار الأهلى حكاية وان شاء الله بطل السوبر".









و وجه الإعلامى احمد موسى سؤالا لمرتضى منصور، قائلا: "حسيت السحر إتفك فى الدوحة، ليرد الأخير: "معنديش مشكلة مع الدوحة انا عندى مشكلة مع الناس اللى بتحارب مصر".









يذكر أن فريق الزمالك تغلب على الترجي التونسي بنتيجة ٣ - ١ ليتوج ببطولة كاس السوبر الافريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.









تقدم يوسف أوباما للزمالك بهدف أول فى الدقيقة الأولى و50 ثانية ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.