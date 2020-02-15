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اقتصاد

زيادة العجز التجاري في الجزائر بسبب هبوط إيرادات الطاقة في 2019

السبت 15/فبراير/2020 - 10:41 م
زيادة العجز التجاري
زيادة العجز التجاري في الجزائر
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وكالات
أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019 ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81 % عن العام السابق.

وتحاول الجزائر خفض الانفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية.

وطبقا لإحصاءات الجمارك فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطا من 38.87 مليار دولار في 2018.

وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 من 4.53 مليار دولار في 2018.
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