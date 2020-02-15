زيادة العجز التجاري في الجزائر بسبب هبوط إيرادات الطاقة في 2019

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019 ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81 % عن العام السابق.





وتحاول الجزائر خفض الانفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية.





وطبقا لإحصاءات الجمارك فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطا من 38.87 مليار دولار في 2018.



