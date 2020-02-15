التحالف العربي يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية حياة وسلامة طاقم الطائرة السعودية المنكوبة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة تورنيدو المنكوبة، بموجب القانون الدولي الإنساني.









وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".









وأكد أن ذلك يعد انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتابع "وعلية فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية".









وفي وقت سابق أوضح المالكي بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية أنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.









وأضاف العقيد المالكي أنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.



