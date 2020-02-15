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رياضة

أتلانتا يفاجئ الجميع ويفوز على روما بالدوري الإيطالي

السبت 15/فبراير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عمر سلامة
زاد نادي أتلانتا من أوجاع نادي روما بتحقيقه انتصارا مهما بهدفين مقابل هدف ليبتعد بالمركز الرابع عن ذئاب العاصمة.


أتلانتا استضاف روما في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي على ملعب جيويس.


الشوط الأول شهد تقدم الضيوف بهدف إدين دجيكو في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف نظيف.


في الشوط الثاني انتفض أبناء المدرب جيان بييرو جاسبريني وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق خوسيه لويس بالومينو، ثم جاء هدف الفوز في الدقيقة 59 عن طريق ماريو بازاليتيش، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.


أتلانتا رفع رصيده للنقطة 45 منفردًا بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد روما عند النقطة 39.


روما لم يحقق أي انتصار في آخر 4 مباريات بالدوري حيث تعادل في مباراة وخسر آخر 3 مباريات.
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