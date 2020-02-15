أتلانتا يفاجئ الجميع ويفوز على روما بالدوري الإيطالي

زاد نادي أتلانتا من أوجاع نادي روما بتحقيقه انتصارا مهما بهدفين مقابل هدف ليبتعد بالمركز الرابع عن ذئاب العاصمة.









أتلانتا استضاف روما في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي على ملعب جيويس.









الشوط الأول شهد تقدم الضيوف بهدف إدين دجيكو في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف نظيف.









في الشوط الثاني انتفض أبناء المدرب جيان بييرو جاسبريني وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق خوسيه لويس بالومينو، ثم جاء هدف الفوز في الدقيقة 59 عن طريق ماريو بازاليتيش، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.









أتلانتا رفع رصيده للنقطة 45 منفردًا بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد روما عند النقطة 39.







