وزير الشباب والرياضة يصل مطار القاهرة لاستقبال بعثة الزمالك بعد تحقيق السوبر الإفريقي.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاستقبال بعثة نادي الزمالك، العائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.





يستقبل الزمالك في مطار القاهرة الدولي، جماهير الملكي الحاشدة، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، الذي حرصت على رفع الإعلام المصرية واعلام النادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة.





كان نادي الزمالك، قد وصل إلى البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.



