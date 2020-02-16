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رياضة

تعرف على حكام مباراتي الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:07 ص
الزمالك بطل السوبر
الزمالك بطل السوبر الافريقي
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حسن العمدة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الحكم الدولي المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 28 فبراير الحالي ، وسوف يدير الحكم الجزائري مصطفي غربال مباراة العودة ، فى رادس يوم 6 مارس .

وتوج الزمالك بكأس السوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي 3-1 فى ملعب الغرافة بالدوحة .

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثانى، في المجموعة الأولى، خلف مازيمبى الكونغولى، بينما تصدر الترجى التونسي، المجموعة الرابعة.

جدير بالذكر أن الترجى التونسي، هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا في أخر موسمين.

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