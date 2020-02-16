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محافظات

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر على مدار 4 أيام، حتى يوم الأربعاء المقبل، في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات بالطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ بنقطتين على الثلث الأخير من اللسان.

وأضافت سوسن سلام، أن مديرية الشئون الصحية استعدت لانطلاق الحملة من خلال إعداد فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، لافتة أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا .

وأشارت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن هذا المستهدف السابق ذكره على مستوى 11 إدارة صحية، 230 وحدة صحية، موضحة أن التطعيم سيتم بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا. 

وكانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عقدت عدة اجتماعات للتنسيق لحملة تطعيم شلل الأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحملة، بحضور الدكتورة فيديكار البدوي مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري، مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية.
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