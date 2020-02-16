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فن

شاهد.. سقوط أحمد حلمى فى أول فيديو له على تيك توك

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:12 ص
احمد حلمى
احمد حلمى
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كريم ناصر
ظهر الفنان أحمد حلمي فى فيديو جديد له عبر موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك»، وسقط أثناء الإعلان عن حسابه للجمهور.

وقال حلمي في أول فيديو له على تيك توك، "أهلا بيكوا، ده أول فيديو ليا على حسابي بتيك توك"، ليسقط حلمي عقب ذلك على الأرض، وقال: "مين اللى حط الكرسي دا هنا، المهم ده حسابى على تيك توك مش هتلاقوا حساب تانى غيره، هتشوفه فيديوهات تانية كتير عليه".

وظهر حلمي في مقطع فيديو نشره منذ أيام، وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش الذى يغنيها، ويوجه حلمى سؤاله لشاكوش قائلًا: "إيه رأيك فى صوتى" ليرد الأخير "طبعا عالمى"، وينتهي الفيديو بسلامهما.


ويعمل أحمد حلمى حاليا فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعًا سينمائيًا مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.



@ahmedhelmyofficial

أنا جيت

♬ الصوت الأصلي - ahmedhelmyofficial
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