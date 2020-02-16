الصين تنسحب من بطولة العالم للجمباز بسبب فيروس كورونا

انسحب المنتخب الصيني للجمباز من بطولة العالم التي ستنطلق الأسبوع الجاري في أستراليا، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.



وفرضت الحكومة الأسترالية قيودًا على دخول الأجانب القادمين من الصين إلى أراضيها مطلع فبراير الجاري، ومددتها لأسبوع إضافي الخميس الماضي.