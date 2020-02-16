الصين تنسحب من بطولة العالم للجمباز بسبب فيروس كورونا

انسحب المنتخب الصيني للجمباز من بطولة العالم التي ستنطلق الأسبوع الجاري في أستراليا، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
وفرضت الحكومة الأسترالية قيودًا على دخول الأجانب القادمين من الصين إلى أراضيها مطلع فبراير الجاري، ومددتها لأسبوع إضافي الخميس الماضي.
وبهذا فإن التمديد يلغي فعليًّا مشاركة الصين في البطولة المقررة ما بين 20 و23 من الشهر الجاري، والتي تمنح نقاطًا تساعد على التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وفرضت الحكومة الأسترالية قيودًا على دخول الأجانب القادمين من الصين إلى أراضيها مطلع فبراير الجاري، ومددتها لأسبوع إضافي الخميس الماضي.
وبهذا فإن التمديد يلغي فعليًّا مشاركة الصين في البطولة المقررة ما بين 20 و23 من الشهر الجاري، والتي تمنح نقاطًا تساعد على التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.