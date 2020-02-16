شيكو: عطل فني بجامعة دار الحكمة ٢٠ فبراير

أعلن شيكو من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى والتدوينات القصيرة " تويتر" عن موعد عرض مسرحية " عطل فنى " فى مدينة جدة.
ونشر شيكو البوستر الدعائى للمسرحية، بتعليق هشام ماجد: يالا بينا تانى اهوو، مسرحية عطل فني في جدة أيام ٢٠ ٢١ ٢٢ فبراير علي مسرح جامعة دار الحكمة.. انتظرونا".
يذكر أن مسرحية "عطل فني" تم عرضها يوم 8 يناير، واستمرت حتى 12 يناير الجارى على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
"عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
ياللا بينا تاني اهو ❤️❤️❤️🇪🇬🇪🇬🇸🇦🇸🇦💪💪 @Turki_alalshikh https://t.co/dKQ5FHA7gG— Chico (@Chicochico1980) February 15, 2020