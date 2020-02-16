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أخبار العالم

تعاون بين كوريا الجنوبية والصين لمكافحة فيروس كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين على التعاون في التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ومواصلة التنسيق من أجل زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى سول في النصف الأول من هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية "كانج كيونج-هوا" اجتمعت مع نظيرها الصيني "وانج يي" على هامش مؤتمر ميونخ الأمني السنوي حيث أعربت عن أملها في أن يتم احتواء انتشار "كوفيد-19" في الصين قريبا، وطلبت دعم بكين المتواصل لجهود كوريا الجنوبية لحماية مواطنيها وشركاتها العاملة في الصين.

وقالت "كانج" للصحفيين بعد الاجتماع: "اتفقنا أننا سنواصل العمل من أجل زيارة الرئيس شي إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، كما هو متفق عليه، لكن التفاصيل الأخرى، ومن ضمنها الموعد المحدد للزيارة، ما زالت تحتاج إلى مزيد من الترتيب".

وأكد "وانج يي" أن بلاده ستعمل على كثب مع كوريا الجنوبية للتعامل مع الفيروس، معربا عن امتنانه لدعم حكومة سول.

واعتبارا من صباح اليوم الأحد، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كوريا الجنوبية 29 حالة. أما في الصين، فقد توفي من جراء الفيروس أكثر من 1,660 حالة، وتم الإبلاغ عن أكثر من 68 ألف حالة مؤكدة حتى الآن.

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