وزيرا خارجية الصين وروسيا يؤكدان أهمية الدعم المتبادل للمصالح الجوهرية لبلديهما

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الروسي "سيرجي لافروف" أهمية الدعم المتبادل للمصالح الجوهرية لبلديهما.





وقال وانغ - خلال لقائه لافروف على هامش مؤتمر ميونخ الأمني ال(56) بألمانيا وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم - إن الصين على استعداد للعمل بشكل وثيق مع روسيا، في مسعى لتوطيد الصداقة والثقة المتبادلة، والعمل من أجل تقدم جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق لعصر جديد بين البلدين، مشيدا باستجابة روسيا ودعمها لجهود الصين لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.





وأضاف أنه في الوقت الذي تواجه فيه كل من الصين وروسيا تهديد الهيمنة وسياسة القوة، ينبغي على البلدين مواصلة دعمهما القوي لبعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما، مشيرا إلى أن الصين مستعدة لتقوية الحوار والتعاون مع روسيا في منطقة آسيا الوسطى، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق المجاورة لكلا البلدين.





وتابع أن الصين ستعمل أيضا على تعزيز التنسيق مع روسيا بشأن القضايا العالمية الكبيرة، وإرسال إشارات إيجابية مشتركة للعالم، والعمل معا لصيانة أفضل للسلام والأمن العالميين.





من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إن بلاده لن تدخر وسعا لدعم الصين في حربها ضد فيروس كورونا وستواصل تزويد الصين بكل المساعدات اللازمة، معربا عن تقدير روسيا للجهود الكبيرة التي تبذلها الصين في احتواء تفشي الفيروس.





وأضاف لافروف أن رئيسي البلدين سيزوران بعضهما البعض مرة أخرى هذا العام، وستسعى روسيا لانتهاز هذه الفرصة لتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها بين الزعيمين وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات.



