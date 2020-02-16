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أخبار البلد

شعراوى: 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:51 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ليتمكن من الوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات، فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالقرى ورفع المستوى الاقتصادي للمواطن بالمحافظات.

وقال اللواء شعراوى في بيان له اليوم، إن الصندوق استنفد القروض المقررة له فى خطة العام الحالى، والتى تبلغ حوالى 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط والتى ساهمت فى تنفيذ 1731 مشروعا ً منهم 1181مشروعًا للمرأة بنسبة 68 % من إجمالي المشروعات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم أيضًا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى للحصول على بعض المنح التى تساعد فى زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة .

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لتوصيات اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوى الذي ناقش السياسة الإئتمانية للصندوق والإنجازات التي حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة.


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