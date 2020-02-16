بعد اتهامها لها.. أمريكا توجه ضربة قاتلة لـ Huawei

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، شركة عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي "Huawei"، بالابتزاز والتآمر لسرقة الأسرار التجارية من ست شركات أمريكية، في تصعيد كبير في الدعوى القضائية التي بدأت العام الماضي، ضد أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات فى العالم.





ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، اتهمت شركة هواوي والشركات التابعة لها باستخدام الاحتيال والخداع لإساءة استخدام التكنولوجيا المتطورة من نظيراتها في الولايات المتحدة، وتزعم التهم الجديدة أن الشركة تقدم مكافآت للموظفين الذين حصلوا على معلومات سرية من منافسيها.





وتضاف لائحة الاتهام الجديدة إلى القائمة السابقة المتضمنة تهمتين مقدمتين من قبل الحكومة الأمريكية العام الماضي، بما في ذلك انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، وسرقة تكنولوجيا يطلق عليها Tappy من شركة T-Mobile مستخدمة لاختبار متانة الهاتف الذكي، إلى جانب انتهاك قانون تهريب المخدرات الذي يستخدم عادة لمكافحة الجريمة المنظمة.





ويعد هذا التطور أحدث خطوة تخطوها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربها المستمرة منذ عام ضد شركة تصنيع معدات الشبكات، التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي.





وتضمنت لائحة الاتهام الفيدرالية غير السرية، التي حلت محل واحدة لم يكشف عنها العام الماضي، الملكية الفكرية المختلسة معلومات الأسرار التجارية والمصنفات المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر، مثل التعليمات البرمجية المصدرية، وأدلة المستخدم لأجهزة التوجيه، وتكنولوجيا الهوائيات، وتكنولوجيا روبوت الاختبار.





وقال ممثلو الادعاء إن السرقة المزعومة مكنت شركة هواوي من الحصول بشكل غير قانوني على تقنية غير عامة تتعلق بالتعليمات البرمجية المصدرية لجهاز توجيه الإنترنت وتكنولوجيا الهوائيات الخلوية والروبوتات، مما يمنح الشركة ميزة تنافسية غير عادلة.





وبالرغم من أن الشركات الأمريكية الست لم يذكر اسمها في لائحة الاتهام، إلا أنه يشتبه في أن الشركات المعنية هي: Motorola Solutions و Fujitsu و Quintel Technology و T-Mobile و CNEX Labs و Cisco Systems".





ويتهم التقرير هواوي أيضا بممارسة الأعمال التجارية مع البلدان الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية، وكذلك محاولة إخفاء مشاركتها.





كما يشير تقرير الاتهام إلى أن هواوي Huawei، متهمة بتوظيف موظفين من شركات أخرى منافسة لها ، وبذل الجهود للحصول على الملكية الفكرية من تلك الشركات، واستخدام الأساتذة في المؤسسات البحثية للحصول على تلك التكنولوجيا.





ونفت شركة هواوي من جانبها هذه الاتهامات جميعا، وقالت: "إن لائحة الاتهام الجديدة هي جزء من محاولة وزارة العدل إلحاقَ ضرر كبير بسمعة هواوي وعملها لأسباب تتعلق بالمنافسة بدلا من تطبيق القانون".





وردت الشركة الصينية على مزاعم التجسس، قائلة: "إن الولايات المتحدة نفسها لها تاريخ طويل في التجسس على حلفائها وخصومها، في إشارة إلى تقرير لصحيفة واشنطن بوست يوضح بالتفصيل كيف اشترت وكالة التحقيقات المركزية CIA شركة تدعى Crypto AG واستخدمتها لاعتراض اتصالات الحكومات الأجنبية لعدة عقود".



