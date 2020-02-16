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حوادث

النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية حول قانون تنظيم التعاقدات

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:17 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، الأحد، الدورة التدريبية حول (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية، التي من المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، يشارك فيها ٨٥ عضوًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية من الدرجات المختلفة والذين سيحضرون سلسلة من المحاضرات التي يلقيها نخبة من المتخصصين من المستشارين بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة ووزارة المالية. 

تأتي تلك الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لتغطي مجالات مختلفة من خبرات العمل القضائي في ضوء التوجيهات المستمرة لمعالي المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة بأهمية تواصل التدريب المستمر لجميع الأعضاء وبما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية حول قانون تنظيم التعاقدات
النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية حول قانون تنظيم التعاقدات
النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية حول قانون تنظيم التعاقدات
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