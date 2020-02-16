النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية حول قانون تنظيم التعاقدات

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، الأحد، الدورة التدريبية حول (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.





جدير بالذكر أن الدورة التدريبية، التي من المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، يشارك فيها ٨٥ عضوًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية من الدرجات المختلفة والذين سيحضرون سلسلة من المحاضرات التي يلقيها نخبة من المتخصصين من المستشارين بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة ووزارة المالية.



