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تعليم

البحث العلمي تعرض فيلما تسجيليا عن عيد العلم ضمن احتفالية الفائزين بجوائز الدولة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:22 ص
اثناء السلام الجمهوري
اثناء السلام الجمهوري
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نهلة الشربيني
عرضت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فيلما تسجيليا عن عيد العلم وعن الجهود المصرية في مجال البحث العلمي، وذلك في إطار احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018.


وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري والذي يحضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والعلماء المكرمين الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018،  والتي منحهم إياها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم في أغسطس 2019.


 كما سيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الرواد عن عامي 2017 و2018 وتسليمهم درع الأكاديمية، وتكريم الفائزين بجوائز المرأة عن عامي 2017 و2018 أيضًا وتسليمهم شهادات تقدير


وسيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018


 ويحضر الاحتفال علماء مصر وكبار الشخصيات ورؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية؛ حيث تعي وتقدر الدولة دور العلم والعلماء وحريصة كل الحرص على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والاستفادة من علمهم وخبراتهم.
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