أهم 10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية الجديدة بـ بنها .. صور

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بزيارة تفقدية للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية

وأوضح مدبولي أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء 13 مجمعا صناعيا، ستضم 4500 مصنع، مؤكدا على أن هدف الحكومة زيادة أعداد هذه المناطق؛ إذ إن قضية الصناعة تمثل أولوية أولى لدى الحكومة، وهو ما يسهم فى استدامة النمو الذي بدأ تحقيقه خلال الفترة الماضية، لذا سيكون التركيز على ملف الصناعة بشكل أساسي.

وشرح المستشار محمد عبد الوهاب حجم الأعمال في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، موضحًا في هذا الصدد أنه تم تخصيص هذه المنطقة للأنشطة الغذائية، والصناعات المُكملة لها على مساحة 46 فدانًا، وتضم 187 مشروعًا بتكلفة 1,1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2، وتضم ثلاجات ومخازن بمساحة 240م2، وكذا منافذ بيع بمساحات تتراوح ما بين 72م2 و80م2.

كما أوضح أن المنطقة الاستثمارية ببنها تضم 147 وحدة صناعية ، و6 ثلاجات مركزية، بالإضافة إلى منطقة تجارية عبارة عن 16 منفذ بيع ،و 18 مخزنا، ومنطقة إدارية خدمية، تشمل مركز خدمات المستثمرين، ومركزًا حضريًا للمرأة، ومركز ريادة الأعمال ، ومبنى خدمات عاملين، ومبنى دفاع مدني، ونقطة إسعاف ومسجدًا .. "صدى البلد" ينشر أهم 10 معلومات عن المنطقة الجديدة

- المشروع يقام على مساحة 49 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد.

- تخطت نسبة أعمال التنفيذ فى المشروع 97 % فى الوحدات والمباني الإدارية.

- المشروع يوفر ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.

- المشروع يضم 147 وحدة صناعية على مساحة 44640 مترا مربعا.

- ويضم ايضا 6 ثلاجات مركزية على مساحة 5 آلاف متر و16 منفذ بيع بإجمالى مساحة 6624 مترًا.

- يضم 18 مخزنًا على مساحة 4320 مترا و9 مبانى إدارية منها مركز خدمات المستثمرين.

- يضم المبنى منطقة مرافق عامة وشبكات البنية التحتية.

- المنطقة تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين.

- تخصيص 70% من المنطقة الجديدة للشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين