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أخبار البلد

مديرة مركز المركز التكنولوجي بالإسكندرية: دورة قادة المستقبل مهمة في الخطوات الوظيفية.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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ايمان البكش
قالت المهندسة نهى أحمد السيد، مديرة المركز التكنولوجى بالإسكندرية والحاصلة على الجائزة الأولى في التميز الحكومى وأحد قادة المستقبل، إنه "أعلن في المحافظة عن دورة قادة المستقبل وتقدمت إليها ومررت باختبارات قدرات ونفسية ومهارات ولغة  ومهارات التواصل واجتذت جميعها ثم انتقلت إلى الدورة". 

وأكدت خلال حوارها مع "صدى البلد"، أن دورة قادة المستقبل أمر مهم لخطواتى الوظيفية ومنذ حصولى على جائزة التميز وأنا أسعى إلى التطوير من أدائي وأحقق نجاحا في مستقبلى المهنى، ودورة قادة المستقبل أحد أهم الخطوات الهامة التى كانت أريد القيام بها لأنى أحب قيادة الفريق.

أما عن مشروع الذى تقدمت به في نهاية الجزء الأول من دورة قادة المستقبل، فقد اخترت أنا وجروب العمل آليات تطوير آليات إدارة المشروعات  كيفية تطويرها لتشجيع الاستثمار، واعتمد المشروع على استحداث وحدات بالمشروع كالتحول الرقمى لتشجيع الاستثمار والتنمية وهذا أمر غير موجود في جميع الإدارات المحلية.

وأضافت أنها تريد من القيادات العليا الاهتمام بخريجي دورة قادة المستقبل لاتخاذ خطوات هامة في مستقبلهم المهنى والاهتمام بهم ووضعهم في أماكن قيادية.


وقد نظمت وزارة التنمية المحلية الدورة التدريبية لقادة المستقبل لنحو 81 متدربًا بمركز التنمية المحلية بسقارة ، واستمرت لمدة 3 أسابيع ومن  المقررة أن  يتأهل  الفائزين في الدورة الاولى الى  الجزء الثانى من الدورة ، والذي يستمر أيضًا لمدة 3 أسابيع.

وتم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة، حيث تم اختيار المرشحين من المحافظات إضافة الى 3 من العاملين بديوان عام الوزارة و9  أفراد من الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT.

وأشار إلى أنه تم وضع قواعد عامة للترشح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهى أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل عال ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد السن على 45 عاما واجتياز الاختبار الذى عقده مركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس من العام الماضى للقبول بالدورة وألا يشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.


واكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورات وتكريم أوائل الدورة بالسفر الى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية بها وذلك لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الإدارة المحلية وذلك لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق  وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة والمجتمع المحيط بهم و بجهة عملهم.
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