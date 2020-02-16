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أخبار البلد

المرور يكلبش سيارة فنان شهير بالدقي.. فيديو وصور

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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محمد هاني
أقدمت إدارة المرور بالدقى على وضع كلبش على سيارة فنان مشهور، بعد قيامه بالوقوف في الممنوع في شارع البطل أحمد عبد العزيز.

والتقطت عدسة «صدى البلد»، صورًا وفيديو للفنان أثناء جلوسه داخل سيارته، انتظارًا لوصول ونش المرور لفك الكلبش.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شنّت حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق، وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
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