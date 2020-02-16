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رياضة

لاعب الزمالك السابق يتألق في أول مشاركة له بـ الدوري التايلاندي

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:55 م
مصطفى فريد شوقي
مصطفى فريد شوقي
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محمد السعيد
تألق مصطفى فريد شوقي، لاعب الزمالك السابق، في أول ظهور له مع فريقه الجديد كامبامبيت،أمام فريق لامفون، في المباراة، التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى، من الدوري التايلاندي.
ونجح مصطفى فريد في صناعة هدف فريقه الوحيد، ليساهم لاعب الزمالك السابق فريق  كامبامبيت، في حصد أول ثلاث نقاط له بمسابقة الدوري.

وكان مصطفى فريد، وقع لفريق كامبامبيت، خلال شهر يناير الماضي، لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر.

ورحل  لاعب الزمالك الناشئ  عن القلعة البيضاء، رحل إلى تايلاند، في شهر ديسمبر الماضي، بدون علم إدارة ناديه والجهاز الفني.


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