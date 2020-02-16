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رياضة

«الخطيب» يقوم بجولة تفقدية في أرض الفرع الرابع لـ النادي الأهلي بالتجمع الخامس

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية لفرع النادي بالتجمع الخامس، وذلك على هامش حفل تسليم أرض الفرع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تدشين وإنشاء الفرع الرابع، في حضور مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية.

وحضر مراسم تسليم أرض التجمع إلى الهيئة الهندسية ووضع حجر الأساس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب مهندس إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع الكابتن الخطيب إلى شرح المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي بالنادي، الذي استعرض خلاله المخطط العام الذي تم الانتهاء منه وفق أفضل التصميمات الهندسية، التي تلبي جميع الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التي تنتهي في غضون عام من الآن.
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