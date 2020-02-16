البطولة العربية.. الإسماعيلي يفوز على الرجاء 1-0 من ركلة جزاء احتسبها الـ VAR

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي بفوز الدراويش بهدف دون رد ، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





الشوط الأول

دخل الإسماعيلي المباراة متمركزًا بشكل مميز في صفوفه مانعًا لأي اختراق من هجوم الرجاء في الدقائق الأولى من اللقاء.





في الدقيقة 6 من عمر المباراة، توغل لاعبو الرجاء المغربي بين لاعبي الإسماعيلي ولكن انتهت الهجمة عند محمد مجدي حارس مرمى الدراويش، وانفرد حميد أحداد بالحارس وسدد الكرة أعلى المرمى بطريقة غريبة.





وواصل الرجاء الضغط على الإسماعيلي في ربع الساعة الأولى من المباراة من دون تسجيل أهداف، واكتفى الدراويش بالدفاع والتراجع في منتصف الملعب.





واستمرت المباراة تجاه مرمى الإسماعيلي حتى الدقيقة 28 حيث انطلق همام طارق من الناحية اليسرى، وتوغل بين لاعبي الرجاء ومرر كرة الى فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصطدم بأحد لاعبي الرجاء وتخرج لركلة ركنية.





وخرج دونجا لاعب الإسماعيلي مصابًا، بعد تدخل مع أحد لاعبي الرجاء في منتصف الملعب، وتلقى العلاج ودخل للمباراة مرة اخرى.





وفي الدقيقة 31 من عمر المباراة شن الرجاء هجمة مرتدة أرسلها من منطقة جزائه الى منطقة جزاء الإسماعيلي ولكن انطلق محمد مجدى حارس مرمى الدراويش، وأخرجها بعيدًا عن مرماه الا انه تعرض للإصابة وتلقى العلاج داخل أرض الملعب وتوقفت المباراة حتى الانتهاء من علاج حارس الدراويش.





وصمد الإسماعيلي لمدة 44 دقيقة أمام هجوم الرجاء بشكل جيد وحافظ على مرماه وأنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وفي الدقائق المحتسبة بدلا من ضائع كشر الإسماعيلي عن أنيابه، وشن هجوما قويا على شباك الرجاء، وحاصر لاعبو الدراويش منافسه الرجاء بين منطقة جزائهم، ولكن من دون أهداف.





الشوط الثاني

احتسب حكم مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي، ركلة جزاء لصالح الدراويش في شوط المباراة الثاني، بعد ملامسة الكرة يد حميد أحداد لاعب الرجاء ونجم الزمالك السابق.





وتوقف اللعب اعتراضًا على قرار الحكم في الدقيقة 49 من عمر المباراة.





سجّل فريق الإسماعيلي الهدف الأول في شباك ضيفه الرجاء المغربي، بعد تصدر النجم التونسي فخر الدين بن يوسف لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، لينفذها بنجاح على يسار حارس الرجاء المغربي.





وألغى حكم مباراة فريق الإسماعيلي الهدف الثاني في شباك ضيفه الرجاء المغربي.





وتوقف اللعب اعتراضًا على قرار حكم المباراة في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد احتساب الكرة "تسلل".

وانتهت المباراة بفوز الاسماعيلي بهدف دون رد، وينتظر الفريقان مباراة العودة من نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر اقامته في المغرب على ملعب مركب محمد الخامس.



ودخل الإسماعيلي بالتشكيل التالي:



