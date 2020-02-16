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بين الناس

إطلاق فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية لشركات المياه بالوجه البحري غدًا

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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سيد احمد
تستضيف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح فعاليات مسابقة محترفي السلامة والصحة المهنية لعام 2020 لعدد 15 شركة من شركات الوجه البحرى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، غدا الاثنين، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن المسابقة تتضمن محورين هما ( كيفية التعامل مع تسريب غاز الكلور) و ( مسابقة الأماكن المغلقة والمحصورة )، وتقام فعاليات المسابقة بمقر محطة تحلية مياه البحر بالرميلة .

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة بقيادة العميد عمرو الشيخ قامت بعمل دورة تدريبية مكثفة للمتسابقين قبل فعاليات المسابقة وعلي مدار الثلاثة أيام الماضية .
إطلاق فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية لشركات المياه بالوجه البحري غدًا
إطلاق فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية لشركات المياه بالوجه البحري غدًا
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