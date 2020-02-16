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رياضة

شاهد.. مروان محسن ينضم إلى برشلونة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:23 م
مروان محسن
مروان محسن
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يسرى غازى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بالنادي الكتالوني.

وتعرضت حسابات نادي برشلونة على "تويتر" للاختراق أمس السبت، من مجموعة أسمت نفسها "Our Mine"، وفق ترجيح احتمالية اختراق حسابات النادي على موقع تويتر.

وجاء في بيان برشلونة نشره عبر حسابه على "تويتر": "سيقوم نادي برشلونة بإجراء تدقيق للأمن الحاسوبي وسيتم مراجعة جميع البروتوكولات والروابط من أجل تجنب مثل هذه الحوادث، وضمان أفضل خدمة لأعضاء النادي ومشجعيه، نعتذر عن أي ازعاج قد يسببه ما حدث".

وأضاف: "تم اختراق حسابات تويتر الخاصة بالنادي، وهذا هو سبب ظهور رسائل من خارج النادي، والتي حذفت بعد الإبلاغ عنها".

وشهد حساب برشلونة العربي تغريدة باللغة العربية جاء فيها: "بعدين شدعوه حولوا على مدريد احسن لكم فريق اورماين"، وأضاف من يبدو أنهم مخترقون في تغريدة أخرى قائلين: "اسفين على التويتات بس حبينا نسلم على الشعب العربي أجمع فريق اورماين لأمن المعلومات".

وتعد أورماين مجموعة اختراق ، تعمل على اختراق أمان النظام أو الشبكة، وقد قامت المجموعة باختراق حسابات العديد من المشاهير على الإنترنت، وغالبًا ما تعمل على التخريب، بهدف الإعلان عن خدماتها التجارية.

يذكر أن برشلونة فاز بهدفين مقابل هدف وحيد على ضيفه خيتافي، السبت، ليتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي، ريال مدريد.

شاهد.. مروان محسن ينضم إلى برشلونة
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