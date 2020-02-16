أدار ريمونتادا برشلونة أمام باريس.. 5 معلومات عن حكم مباراة السوبر المصري بالإمارات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكمًا رابعًا.

ويتولى مسئولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".





وفيما يلي نرصد 10 معلومات عن الحكم النرويجي سيفين أودفار موين:





- مواليد الثاني والعشرون من يناير لعام 1979 ويبلغ من العمر 38 عامًا. بدأ مشواره التحكيمي في عام 1995 وحصل على الشارة الدولية عام 2005، وأدار أول لقاء له بالدرجة الممتازة في عام 2003.





- تم اختياره حكمًا للمباراة النهائية لكأس العالم تحت 17 سنة بالمكسيك عام 2011، والذي تُوج به المنتخب المكسيكي على حساب نظيره الأورجواني.





- تعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في عام 2015 ضمن مباراة العودة لدور الـ8، أحد أشهر مباريات الحكم النرويجي، والتي شهدت عودة برشلونة رغم الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة، ونال الحكم انتقادات كبيرة من الجماهير الفرنسية، بالإضافة إلى مواجهتي بايرن ميونخ وأرسنال 2014و2013، مباراتين في الأولمبياد.





- سبق له إدارة مباراة واحدة بمصر جمعت الأهلي والزمالك بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام موسم 2015-2016 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف واحتضنها ملعب الجيش بالسويس، وأخرج وقتها البطاقة الصفراء 7 مرات، بواقع 4 للأهلى و3 للزمالك.





- سبق له وأن أدار لقاء اّخر بالدويات العربية جمع الأهلي والهلال في قمة دوري عبداللطيف جميل السعودي موسم 2015، في لقاء حسمه أهلي جدة بهدفين مقابل هدف. أدار موين بالدوري النرويجي 231 مباراة أشهر خلالها البطاقة الصفراء 594 مرة والحمراء 35 مرة.