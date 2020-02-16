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برلمان

برلماني: البرلمان الأوروبي لم يتحرَ الدقة قبل إلقاء الاتهامات جزافا

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:12 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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عبد الرحمن سرحان
استنكر النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدًا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوروبي على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها أهداف عدائية مع مصر. 


وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن هناك أمورا غابت عن رئيس البرلمان الأوروبي قبل إطلاق تصريحات تسيء لمصر، وأيضا بعدت كل البُعد عن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا، إضافة الي عدم منح مساحة لتناول الأمر من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.


وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عداءها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق.
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