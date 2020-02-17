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رياضة

لاتسيو يسقط إنتر ميلان ويشعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق لاتسيو فوزا قاتلا عى نظيره إنتر ميلان بهدفين لهدف، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر ميلان بهدف سجله أشلي يونغ في الدقيقة 44، ورد لاتسيو بثنائية سجلها شيرو إيموبيلي من ركلة جزاء وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 50 و69.

ضرب لاتسيو أكثر من عصفور بحجر واحد، رافعا رصيده إلى 56 نقطة قفز بها للمركز الثاني، وأسقط الإنتر من القمة ليتراجع للمركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما تربع يوفنتوس على الصدارة بـ57 نقطة، لتشتعل منافسة ثلاثية على لقب الكالتشيو، كما رد اعتباره من الخسارة في الدور الأول بهدف في سان سيرو.
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