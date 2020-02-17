لاتسيو يسقط إنتر ميلان ويشعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

حقق لاتسيو فوزا قاتلا عى نظيره إنتر ميلان بهدفين لهدف، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي.





تقدم إنتر ميلان بهدف سجله أشلي يونغ في الدقيقة 44، ورد لاتسيو بثنائية سجلها شيرو إيموبيلي من ركلة جزاء وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 50 و69.



