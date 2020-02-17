استجابة لـ صدى البلد القابضة للمياه تصلح عطلا بمنطقة فيصل





أفادت البيان أن شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة قامت برفع عينة من المياه الموجودة ومن نتائج التحاليل تبين أنها مياه شرب.





واوضحت القابضة للمياة أنه تم الكشف بمعرفة جهاز التسرب وتم تحديد مكان التسرب وتم اصلاح خط قطر 150 مم بشارع محمد النادي من ترعة عبد العال وتم عمل اللازم وازيلت اسباب الشكوي.





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