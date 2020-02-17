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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد القابضة للمياه تصلح عطلا بمنطقة فيصل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
إستجابة الشركة القابضة لمياه الشرب  والصرف الصحي لشكوى اهالي شارع الملكة بمنطقة فيصل لموقع صدي البلد الإخباري،. من تراكم مياة أسفل منازلهم. 

أفادت البيان أن شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة قامت برفع عينة من المياه الموجودة ومن نتائج التحاليل تبين أنها مياه شرب. 

واوضحت القابضة للمياة أنه تم الكشف بمعرفة جهاز التسرب وتم تحديد مكان التسرب وتم اصلاح خط قطر 150 مم بشارع محمد النادي من ترعة عبد العال وتم عمل اللازم وازيلت اسباب الشكوي.

موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس,
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