أمطار غزيرة و برودة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات

يسود اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





وبحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية ، يسود الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، أما السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا و أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.

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وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حالة تقلبات، ويستمر هذا الطقس لمدة الـ48 ساعة القادمة.





وأشار محمود شاهين، إلى ميول درجات الحرارة للبرودة الشديدة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، لذا يجب تجنب تخفيف الملابس، كما أن هناك نشاطا فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط، والتى قد لا تكون مهيأة لعمليات الصيد والملاحة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 18





شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 18

طنطا الصغرى 12 والعظمى 18

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 17

بلطيم الصغرى 13 والعظمى 18

مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

سيوة الصغرى 09 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17

دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 18

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20

السويس الصغرى 12 والعظمى 19

العريش الصغرى 11 والعظمى 18

رفح الصغرى 11 والعظمى 17

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22

نخل الصغرى 05 والعظمى 21

نويبع الصغرى 18 والعظمى 20

طابا الصغرى 15 والعظمى 18

كاترين الصغرى 07 والعظمى 16

الطور الصغرى 15 والعظمى 18

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25

الفيوم الصغرى 12 والعظمى 19

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20

المنيا الصغرى 10 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

قنا الصغرى 10 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25

أسوان الصغرى 15 والعظمى 25

أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26

ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 27

حلايب الصغرى 19 والعظمى 24