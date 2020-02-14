الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من غدا السبت، على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد.





وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون غائم أحيانا يصاحبه أمطار ما بين المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق.



