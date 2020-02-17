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العائدون من الصين يغادرون الحجر الصحى فى مطروح.. تعرف على آخر الأخبار

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:27 ص
الحجر الصحى
الحجر الصحى
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ريهام فيكتور

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة الزايد وزيرة الصحة، بدأت في الاهتمام بالعائدين من الصين والاطمئنان على حالتهم الصحية بنفسها، مؤكدا أنها مستقرة تماما.


وأضاف الدكتور خالد مجاهد، عبر الهاتف من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، أن المكان تملأه حالة من الفرحة، لإتمام الحالات قضاء مدتهم على خير وبصحة جيدة وعودتهم إلى أسرهم بسلام، مشيرا إلى أنه لم تظهر أى إصابة بينهم خلال الـ 14 يوما المخصصة للحجر الصحى، مؤكدا أنه كان هناك اشتباه فى بعض الحالات.


وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم متابعة الحالات المشتبه فيها طبيا على أعلى مستوى ومن ثم نقلها إلى مستشفى العزل المخصص، ولكن بعد إجراء التحاليل اللازمة المعملية الفيروسية اتضح أن جميعها سلبية.


يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة صرح في وقت سابق، بأنه تم الاطمئنان عليهم فى الحجر الصحى وهم الآن فى الاستعداد لخروجهم، وأشار إلى أن هناك خطة موضوعة من وزارة الصحة والطب الوقائى لنقلهم الآمن فى أتوبيسات بصحبة فريق من الوزارة إلى أماكن إقامتهم.

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