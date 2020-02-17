جهاز الإحصاء: زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية فى عام 2019

سجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، زيادة طفيفة خلال العام الماضي 2019، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 131 مليونا و348 ألف دولار، مقابل 128 مليونا و740 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو مليوني و608 آلاف دولار.





وتضمنت نشرة التجارة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التبادل التجاري بين مصر وأهم دول العالم خلال نوفمبر 2019، والفترة من "يناير/نوفمبر" 2019، مقارنة بعام 2018، وتصدرت كينيا قائمة أهم الدول الإفريقية في التبادل التجاري مع مصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 17 مليونا و699 ألف دولار عام 2019، مقابل 20 مليونا و492 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو مليوني و793 ألف دولار.





واحتلت جنوب إفريقيا المركز الثاني في قائمة التبادل التجاري مع مصر، حيث بلغ نحو 6 ملايين و520 ألف دولار خلال عام 2019، مقابل 4 ملايين و642 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو مليون و878 ألف دولار، واحتلت إثيوبيا المركز الثالث بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 175 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و292 ألف دولار في عام 2018، بتراجع بلغ نحو مليون و117 ألف دولار.





ويصل إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال فترة التقرير عام 2019 نحو 5 مليارات و338 مليون و729 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و362 مليون و143 ألف دولار في نفس الفترة عام 2018، بتراجع بلغ نحو مليار و23 مليون و414 ألف دولار.