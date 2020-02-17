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حوادث

للحاصلين على جنسية أجنبية.. المستندات المطلوبة للاحتفاظ بالمصرية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:33 ص
جواز سفر
جواز سفر
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مصطفى الرماح
يقدم موقع " صدى البلد" الاخباري، خدمة لقرائه والذين يبحثون عن كيفية تقديم طلب للحصول على جنسية اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وما الاوراق المطلوبة للحصول على هذه الخدمة.

ويمكنك الحصول على الموافقة بالتجنيس بجنسية اجنبية مع احتفاظك بالمصرية عن طريق موقع وزارة الداخلية على الانترنت، ولكن عليك اولا التوجه لـ ادارة الجوازات والهجرة والجنسية لتقديم اصل المستندات المطلوبة .


- شروط تقديم الطلب 

يقدم هذا الطلب بغرض الإذن للمصرى بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975

يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى ، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا

لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزارى بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبى

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب

لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

- المستندات المطلوبة

 شهادة ميلاد مقدم الطلب 
شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده)
جواز السفر الأجنبي الساري
بطاقة الرقم القومي السارية في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمه العسكرية يلزم تقديم:
الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد
شهادة تحركات عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجهه لإدارة التجنيد

- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لإستصدار قرار وزاري

- الإيصال الدال على استلام الأوراق

بدون إيصال

- الرسوم المقررة للطلب

بدون رسوم

- رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيها
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