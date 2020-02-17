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ثقافة

استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. العناني يعقد اجتماعا مع مسئول بالجايكا وسفير اليابان .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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علاء المنياوي و محمد الإسكندراني
استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار ، سفير دولة اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي  ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا،وساكاموتو تاكيما والوفد المرافق لهما.

وتم خلال اللقاء الذي تم عقده اليوم بمقر الوزارة بالزمالك،بحث تعزيز سبل التعاون علي المستوي السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة في ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير في الربع الأخير من عام 2020.

وبحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير حيث تجري الاستعدادات علي قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

كما بحث الجانبان آليات جديدة للعمل علي تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وزيادة عدد السائحين اليابانيين الي مصر في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير
استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. العناني يعقد اجتماعا مع مسئول بالجايكا وسفير اليابان .. صور
استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. العناني يعقد اجتماعا مع مسئول بالجايكا وسفير اليابان .. صور
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