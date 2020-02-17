طرق حفظ وتجميد الحليب وذوبانه بأمان

هناك العديد من أنواع الحليب التي تناسب جميع الاحتياجات الغذائية، مثل حليب البقر، حليب الماعز، وبدائل الألبان النباتية مثل حليب الصويا واللوز.. ونقدم لكم كيفية تجميد وذوبان أنواع مختلفة من الحليب بأمان.





يجب نقل الحليب إلى كيس أو حاوية محكمة الغلق آمنة قبل التجميد، إذا لزم الأمر.. القيام بذلك لا يقلل فقط من خطر تمزق الحزمة في الثلاجة ولكن أيضًا يوفر المساحة.





تأكد من وجود بعض المساحة الفارغة في الحاوية، حيث قد يمتد اللبن أثناء تجميده.





هكذا يؤثر التجميد على أنواع الحليب المختلفة:





حليب اللوز

سوف ينفصل حليب اللوز ويصبح محببًا أثناء التجميد.





حليب جوز الهند

لا ينبغي تجميد حليب جوز الهند المعلب في العلبة. أيضا ، قد حليب جوز الهند المجمدة منفصلة.





احليب الأبقار



يتجمد حليب البقر جيدًا ، لكن قد يكون هناك بعض الانفصال.





حليب الصويا

قد ينفصل حليب الصويا بعد التجميد.





الحليب المبخر

لا تجمد هذا الحليب في العلبة. زائد ، قد ينفصل بعد التجميد.





المحلاة الحليب المكثف

لا تجمدها في العلبة. علاوة على ذلك ، بسبب ارتفاع نسبة السكر في الحليب، لن يتجمد الحليب المكثف المحلى.





الجرف مستقرة (كرتون) الحليب

الحليب المستقر على الأرفف عادة ما يكون له عمر افتراضي طويل ولا يحتاج إلى تجميد ما لم يتم فتحه.





حليب الشوفان



قد ينفصل حليب الشوفان ويصبح محببًا بعد التجميد.





حليب الماعز

حليب الماعز يتجمد بشكل جيد. قد يكون هناك بعض الانفصال الطفيف.





حليب الكتان مثل حليب نباتي آخر ، قد ينفصل حليب الكتان بعد التجميد.





إذا كنت تخطط لاستخدام أي من هذه الألبان لصنع العصائر، يمكنك تجميدها في صواني مكعبات الثلج. هذا يجعل من السهل وضع مكعب واحد من الحليب المفضل لديك في الخلاط مع مكونات عصير أخرى.





إزالة الجليد واستخدام الحليب المجمد

يمكنك تخزين الحليب المجمد بأمان في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكن من الأفضل استخدامه في غضون شهر واحد من التجمد.





يجب إزالة الجليد في الثلاجة في درجة حرارة الغرفة لتقليل خطر نمو البكتيريا.





هذا لأنه كلما كان اللبن طويلًا في درجة حرارة الغرفة، زاد احتمال ظهور أي آثار حالية للبكتيريا الضارة ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد البكتيريا بدرجة كافية للتسبب في مرض من شرب الحليب (1 مصدر موثوق).





إذا كنت بحاجة إلى ذوبان الجليد بشكل أسرع ، يمكنك وضعه في ماء بارد. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة تشكل مخاطر أعلى قليلًا للنمو البكتيري. يجب أن لا تذوب الحليب المجمد في الماء الدافئ أو الساخن.





بدلًا من ذلك ، إذا كنت تخطط للطهي بالحليب المجمد ، فيمكنك إزالة الجليد منه مباشرة في الوعاء أو المقلاة أثناء الطبخ.





يعتبر الحليب المجمد والمذوب أكثر ملاءمة للطهي أو الخبز أو صنع العصائر. قد يخضع لبعض التغييرات في الملمس التي تجعل من غير سارة لاستخدام المشروبات. وتشمل هذه كونها طين ، محبب ، أو وجود بعض الدهون الانفصال.





ومع ذلك، من الآمن شربها إذا تم تخزينها وإزالتها بشكل صحيح. لجعله أكثر فاتح للشهية، قم بتشغيله من خلال الخلاط للمساعدة على تخفيفه وعكس فصل الدهون.