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أخبار العالم

أزمة داخل بي بي سي.. لا أحد يدفع للقناة.. والحكومة: لا تعليق

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:07 م
مقر لبي بي سي
مقر لبي بي سي
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محمد علي
كشفت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي التلفزيونية، عن معاناتها الكبيرة بانخفاض الاشتراكات التي تعقدها مع البريطانيين، ذاكرة أن هناك انخفاضًا في أعداد المشتركين علاوة على أزمات أخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

وتعاني  بي بي سي من أزمة تحصيل رسوم لمجموعتها التلفزيونية، حيث تكشف الأرقام عن انخفاض مثير للقلق في عدد الأشخاص الذين يدفعون الرسوم، لدرجة إنه في بعض الأحيان وفي دوائر معينة لا يكون هناك أي تحصيل  للرسوم.

يوجد حوالي 200 ألف أسرة على الأقل حاليًا لديها رخصة تلفزيون مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الارتفاع المستمر في عدد سكان المملكة المتحدة، إلا أن توفير الخدمة لعدد أكبر من المواطنين في تراجع.

يأتي ذلك وسط ادعاءات بأن الحكومة في 10 داونينج ستريت تخطط لإلغاء الرسوم وتحويل بي بي سي ذيع إلى خدمة بالاشتراك على نمط  نيتفليكس Netflix .

وتشير التقارير التي نقلت عن مصادر لم تسمها إلى الحكومة البريطانية  تريد إجبار المؤسسة الاعلامية  على بيع معظم محطاتها الإذاعية - بما في ذلك راديو 1 وراديو2 في "تقليم هائل" لأنشطتها.

لكن قلل الوزراء من شأن هذا الادعاء في تصريحات خاصة بهم دون أن يكون هناك تعليق واحد قاطع عن الأمر، وهو ما يكشف أحدث صراع في الحرب الكتومة بين بي بي سي والحكومة.

وتم انتقاد الخطط  الحكومية التي تدور حولها الأقاويل من قبل المحافظين، بما في ذلك وزير مجلس الوزراء السابق داميان جرين ، الذي وصفها بأنها "تخريب ثقافي".

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