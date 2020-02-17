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أخبار البلد

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:29 م
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
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نورهان خفاجي

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة النادي الاهلي متوجهة إلي دولة الإمارات، لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى.


وأنهت بعثة النادي الأهلي اجراءات السفر إلي الامارات، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة وغادروا علي متن رحلة طيران الاتحاد المتجهة إلي أبوظبي، دون أي معوقات تحول دون سفرهم أو مشاكل.


كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإدارة البعثة، توجها إلي الإمارات في وقت سابق للترتيب لإقامة الفريق بالأهلي، وفرض الجهاز الفني حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق عقب الفوز على المصري البورسعيدي، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة في شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات.. صور
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