أخبار الفن .. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة .. استدعاء قضائي لـ نانسي عجرم.. خطوبة شقيقة محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي :





أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، المعروف إعلاميًا باسم (قتيل الفيلا)، أن هناك صلة بين «الموسى» وفادي الهاشم (زوج الفنانة)، لافتة إلى أنه لو تواجد شك لديها وفريق العمل في ذلك لما توكلوا في هذه الدعوة.





قالت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، المعروف إعلاميًا باسم (قتيل الفيلا)، إن فريق الدفاع تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان (نيقولا منصور)، بمعاينة مسرح الجريمة مجددًا، كخطوة جديدة في المجريات الأولى بالقضية.





أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أن إعادة استجواب الفنانة اللبنانية سيكون مطروحًا في جميع مراحل القضية سواء عند قاضي التحقيق الأول أو قاضي الإحالة، حتى وصول ملف القضية إلى محكمة الجنايات، وسواء إن تم ذلك بناء على طلب المحكمة أو طلب فريق دفاع أسرة الشاب السوري القتيل.





عبّر الشاعر السعودي حسان الطيار، أول شاعر خليجي يحيي أمسية شعرية بدار الأوبرا المصرية، عن كامل تأييده لقرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بوقف أغاني المهرجانات.



نشرت إيمان (شقيقة الفنان محمد رمضان) عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، عدة صور من حفل خطبتها، بحضور الأهل والأصدقاء، والذي تم مؤخرًا، وعلّقت على الصورة: «أحلى يوووووم فى حياتي ده والا ايه .. اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليا».





حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، بعد انتشار صور للفنانة نبيلة عبيد، ظهرت فيها مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، وهما متيمان وينظران لبعضهما في تأمل.



