AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قرار هاني شاكر يصل إلى السعودية ويحدث ضجة.. وشاعر خليجي يرد عليه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:14 م
قرار هانى شاكر بوقف
قرار هانى شاكر بوقف أغانى المهرجانات
Advertisements
ميـــس رضــا

عبّر الشاعر السعودي حسان الطيار، أول شاعر خليجي يحيي أمسية  شعرية بدار الأوبرا المصرية، عن كامل تأييده لقرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بوقف أغاني المهرجات.

 

ووصف "الطيار"، في تصريحات له لـ"صدى البلد"، القرار بـ "الحكيم"، وأنه جاء للمحافظة على مصر وأجيالها وعلى الفن المصري الأصيل الذى عرفته السعودية وغيرها من بلدان العالم العربي.

 

وأضاف "الشاعر السعودي الشهير"، أن هؤلاء فئة تمثل إساءة بحق الفن المصري الذي ظل لعقود هرمًا شامخًا.

 

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

 

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

 

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المهرجانات تهدد الفن .. المهن الموسيقية تعيد النظر في منح حسن شاكوش تصريحا بالغناء

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد محمد رمضان وحسن شاكوش.. تفاصيل

المنع نهائي ولا رجعة فيه.. هاني شاكر يتحدى مطربي المهرجانات.. شاهد

ضربة موجعة.. هاني شاكر: محمد رمضان لم يحافظ على أخلاقيات المجتمع

اليوتيوب مش نجاح.. هاني شاكر يطالب بمنع ظهور مطربي المهرجانات

هاني شاكر يوجه الشكر لـ عمرو دياب.. اعرف السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

عزل 3 ركاب في مطار القاهرة فور وصولهم من أديس أبابا

نانسي عجرم تتعرض للابتزاز.. محامية أسرة قتيل الفيلا تكشف الحقيقة

بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

اكتشاف حالة جديدة مصابة بـ كورونا في الإمارات

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. هيدى كرم تستعرض رشاقتها فى الجيم

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

بملابس رياضية.. زوجة كريم فهمى برفقته بدون مكياج