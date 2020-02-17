إرسال التقرير الطبي لنائب بورسعيد لأحد مستشفيات إسبانيا

شهدت حالة نائب بورسعيد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب بالبرلمان، تحسن ملحوظ عن الأيام السابقة منذ تعرضه لوعكة الصحية عقب إجراء عملية جراحية في إحدى مستشفيات بورسعيد .





وأكد الفريق الطبي المعالج للنائب داخل المركز الطبي العالمي عقب انتقاله من بورسعيد إليه بعد تدهور حالته الصحية، علي ارتفاع معنوياته بنسبه كبيرة منذ لحظة خروجه من العناية الحرجة والسماح لأصدقائه ومحبيه زيارته و التي لم يفارق عدد منهم المستشفي منذ وصوله .





ولفت الفريق الطبي، إلي أن طاقم متخصص من الاستشاريين في العيون من مستشفي دار الدفاع الجوى ناظر النائب وأكد تماثله للشفاء بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة خاصة مع ارتفاع معنوياته بنسبه كبيرة.





وفي ذات السياق، أكد قيادات حزب مستقبل وطن إلي التزامهم بارسال التقارير الطبية للنائب لإحدى المستشفيات الكبرى في اسبانيا للوقوف علي حالته وإمكانية سفره لاستكمال العلاج خارج مصر أو الاستمرار علي العلاج داخلها.





ومن جانبه أكد المهندس على جبر امين شباب مستقبل وطن في بورسعيد استقرار الحالة الصحية للنائب محمود حسين نائب الحزب عن بورسعيد ووكيل لجنة الشباب بالبرلمان من الوعكة الصحية التى تعرض لها عقب اجراءة عملية جراحية بأحد مستشفيات بورسعيد ونقل على اثرها الى العناية الحرجة بالمركز الطبى العالمى.

وقال جبر، ان النائب خضع منذ وصوله الى المركز الطبى العالمى للعديد من الفحوص الطبية لعدد من الخبراء و المتخصصين الذين أكدوا استقرار الحالة وتماثله للشفاء فى اقرب وقت ممكن.





وشدد جبر على ان ارادة الله ودعوات المحبين وقوة عزيمة النائب ستكون سبيل كبير الى تماثله للشفاء وعودته لاستكمال مسيرته السياسية فى اقرب وقت.





كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد زار النائب الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب بالمستشفي للاطمئنان علي حالتة الصحية.





وقد اطمئن محافظ بورسعيد علي الحالة الصحية للدكتور محمود حسين من خلال الاطباء المتابعين لحالتة الصحية داعيا المولى عز وجل أن يشفيه ويحفظه من كل مكروة وسوء وان يعود الي مممارسة عملة واداء دورة في خدمة المواطنين .





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