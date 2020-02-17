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برلمان

إرادة جيل: المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن يؤكد ثقل مصر الدولي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:58 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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أحمد أيمن
صرح المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل بأن مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ للأمن الذي يرسم ملامح خطط ورؤى واستراتيجيات المنطقة لنشر الأمن والسلم العام ومكافحة الإرهاب من خلال وزير الخارجية سامح شكري يؤكد على ثقل ومكانة مصر عربيا وإقليميا ودوليا

وأكد مطر في تصريحات له، أن تجربة مصر المميزة والفريدة في مكافحة الإرهاب لقيت قبولا وإستحسانا كبيرا وإشادات عالمية فضلا عن دور مصر في إعادة تطوير وتأهيل الجيوش العربية وبالتالي فإن مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ للأمن منطقية جدا وتتويجا لمجهودات القيادة السياسية والأجهزة الأمنية.

كان مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إختتم أعمالَه أمس، حيث أكد وزراء خارجية إثنتي عشرة دولة وممثلون عن ثلاثِ منظمات دولية، على ضرورة التنفيذِ التام لقرار حظر بيع الأسلحة إلى فرقاء النزاع في ليبيا، الصادرعن الأمم المتحدة عام 2011.
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