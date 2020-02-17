إرادة جيل: المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن يؤكد ثقل مصر الدولي

صرح المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل بأن مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ للأمن الذي يرسم ملامح خطط ورؤى واستراتيجيات المنطقة لنشر الأمن والسلم العام ومكافحة الإرهاب من خلال وزير الخارجية سامح شكري يؤكد على ثقل ومكانة مصر عربيا وإقليميا ودوليا





وأكد مطر في تصريحات له، أن تجربة مصر المميزة والفريدة في مكافحة الإرهاب لقيت قبولا وإستحسانا كبيرا وإشادات عالمية فضلا عن دور مصر في إعادة تطوير وتأهيل الجيوش العربية وبالتالي فإن مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ للأمن منطقية جدا وتتويجا لمجهودات القيادة السياسية والأجهزة الأمنية.



