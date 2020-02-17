AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دفعة قوية لأتلتيكو مدريد قبل موقعة ليفربول

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره ليفربول الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، مستعد للمشاركة في مباراة ليفربول، بعد غياب عن المشاركة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وأشارت إلى أن كوستا شارك في حصة تدريبية قصيرة لمدة 40 دقيقة، موضحة أن الجلسة كانت مكثفة تحت قيادة المدرب المخضرم دييجو سيميوني، المدير الفني للـ روخيبلانكوس.

ونوهت بأن قرار مشاركة كوستا النهائي من عدمه يعود إلى سيميوني، مشيرة إلى أن اللاعب بات جاهزًا.

ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة إن البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو، لم يتدرب مع الفريق وبالتالي سيغيب عن مواجهة الريدز بجانب الثنائي هيريرا وتريبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتلتيكو مدريد يتأهل لدور الـ16 بثنائية في لوكوموتيف.. ويوفنتوس يعبر ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يعيد نغمة الانتصارات على حساب أوساسونا في الدوري الإسباني

فيليكس وموراتا يقودان أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس بـ الدوري الإسباني

الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد يتقدم لـ ليفانتي 2-1 في الشوط الاول ..فيديو

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

سيميوني يلح لإتمام صفقة كافاني

ترشيحاتنا

استقبال جماهيري حاشد .. بعثة الأهلي تصل مطار أبوظبي استعدادا للسوبر

ماذا يحدث فى المقاصة.. استبعاد 4 نجوم وظهور جديد لــ حارس الأهلي أمام الطلائع

عاجل.. السيسي يتفقد خطوط الإنتاج في مصنع 300 الحربي

بملابس جريئة.. هيدى كرم تستعرض رشاقتها فى الجيم

رئيس اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري يكشف حقيقة أزمة تذاكر المباراة

تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات نهاية اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور

ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون