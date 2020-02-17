دفعة قوية لأتلتيكو مدريد قبل موقعة ليفربول

يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره ليفربول الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة "ماركا"، أن دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، مستعد للمشاركة في مباراة ليفربول، بعد غياب عن المشاركة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.





وأشارت إلى أن كوستا شارك في حصة تدريبية قصيرة لمدة 40 دقيقة، موضحة أن الجلسة كانت مكثفة تحت قيادة المدرب المخضرم دييجو سيميوني، المدير الفني للـ روخيبلانكوس.





ونوهت بأن قرار مشاركة كوستا النهائي من عدمه يعود إلى سيميوني، مشيرة إلى أن اللاعب بات جاهزًا.



