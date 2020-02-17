أمانة مستقبل وطن بالمطرية تنظم ورشة عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية

نظمت أمانة المرأة بالمطرية بمحافظة القاهرة بحزب مستقبل وطن، برئاسة عزة السيد، ورشة عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية، من أجل خلق فرص عمل للشباب.





وأكد النائب وائل الطحان عضو مجلس النواب عن الدائرة، أن ورشة العمل سيتم تنظيمها أسبوعيا يومى الثلاثاء والسبت من كل أسبوع بمقر أمانة المطرية وذلك في إطار خطة الحزب للتلاحم مع قضايا الشارع المصري ومحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أنه من المعروف أن حزب مستقبل وطن يقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وأيضا نشاطات ثقافية ودورات تدريبية، وتنمويه وتثقفيه.