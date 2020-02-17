بجيب قصير.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة جريئة على إنستجرام

شاركت المطربة مايا دياب جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وجذابة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر تعليقاتهم.
وعلقت مايا دياب على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: «مين ما بيقدر يبلش نهاره بلا قهوة؟»
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وظهرت مايا دياب وهي ترتدي جيب طويل من الخلف، وقصير من الأمام، فيما ارتدت عليه قميص أوفر سايز باللون الأبيض.
وتركت مايا دياب شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، فيما أكملت إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
وأكملت مايا دياب إطلالتها ببعض الاكسسورات البسيطة، حيث ارتدت بوت طويل باللون الأسود، ونظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما ابرز من اناقتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..