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تعليم

حكاية تاريخية..مبادرة لتنظيف المناطق الأثرية في الإسكندرية.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
واصل العشرات من الشباب السكندري من طلاب أقسام الآثار بجامعة الإسكندرية، اليوم تنفيذ مبادرة "حكاية تاريخية" والتي تهدف إلى تنظيف المناطق الأثرية لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق بشكل تطوعي.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أن الحملة شارك فيها العشرات من الطلاب المنتسبين لأقسام الآثار والسياحة والفنادق وتهدف لتنظيف المناطق الأثرية من المخلفات.

وعن تاريخ المنطقة  قال "متولي"، أن منطقة كوم الناضورة الأثرية تقع بشارع بحري بك حي الجمرك قسم اللبان ومسجلة في عداد الآثار الإسلامية، بالقرار رقم ٢٣٧٥ لسنة ١٩٩٦م.

وأشار "متولي"، إلى أن المنطقة عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصى ارتفاع له 25م ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية منها مرصد محمد علي باشا وثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الإنجليزي وطابية القائد الفرنسي كافاريللي وصهريج المياه وبرج الإشارة وبرج كرة الزوال.
حكاية تاريخية..مبادرة لتنظيف المناطق الأثرية في الإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية..مبادرة لتنظيف المناطق الأثرية في الإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية..مبادرة لتنظيف المناطق الأثرية في الإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية..مبادرة لتنظيف المناطق الأثرية في الإسكندرية.. صور
حكاية تاريخية..مبادرة لتنظيف المناطق الأثرية في الإسكندرية.. صور
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