AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قوانين مجحفة.. الاتحاد الأوروبي يفضح أكذوبة حرية التعبير في قطر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:06 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
Advertisements
قسم الخارجي
قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور  الاثنين خلال زيارة إلى الدوحة إنه  يتعين على قطر مراجعة العديد من القوانين التي تقيد حرية التعبير.

وقال المسؤول الأوروبي في تصريحات للصحفيين "أنا قلق بشأن بعض التشريعات التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة"، وفقا لصحيفة "نوتر تومب".

وسلط جيلمور الضوء على قانون تنظيم الصحافة في قطر لعام 1979 الذي يسمح للمسؤولين القطريين بالمطالبة بتعديل المواد المنشورة.

وأوضح ان القوانين تسمح للقطريين بتعليق المواد المنشورة، مضيفا ان المدة قد تصل إلى 3 اشهر بالنسبة للمقالات مثلا التي يعتبرها النظام ضد المصلحة العامة.

وأكد جيلمور أن حرية التعبير جزء مهم جدا بالنسبة إلى الطريقة التي ينظر بها الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه من  قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2014 ، والذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشر "أخبار وهمية".

وتشير الصحيفة إلى أن هذا القانون لا يحدد ما هي الأخبار الكاذبة مسلطة الضوء على زيادة العقوبة إلى 5 سنوات في حال وجود تعمد أو نية مسبقة.

وطالب المسؤول الأوروبي القطريين بتعديل هذه القوانين أو تغييرها أو إلغائها نهائيا.

وفي وقت سابق حذر خبراء مستقلون من الأمم المتحدة  من أن القوانين القطرية التي تحظر عدم احترام القادة أو الحاكم تنتهك حقوق حرية التعبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد 2019 | إنجازات التعليم العالي في التطوير والجودة والتصنيف الدولي

حصاد 2019 | أداء مميز لوزارة التعليم العالي في مجال التطوير والجودة والحوكمة والتصنيف الدولي.. إنشاء وكالة الفضاء المصرية والجامعات التكنولوجية أبرز الإنجازات.. وإدراج 20 جامعة في تصنيف التايمز

هروب المرأة القطرية مستمر.. هل أصبحت الدوحة بيئة طاردة للنساء؟

المنتدى العربي الأوروبي: القانون القطري ينتهك الحقوق المدنية والسياسية للمواطن

داليا زيادة: النظام القطري يضطهد مواطنيه.. والكثير منهم هرب خوفا من القمع

مع بداية 2020.. النظام القطري يكمم الأفواه بقانون جديد.. سياسيون وحقوقيون: لا توجد حرية رأي.. انتهاك للحقوق المدنية والسياسية.. تميم يضطهد مواطنيه

ترشيحاتنا

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

البنك المركزي يرفع الحد الأقصي للتمويل العقاري بالبنوك لـ10%..مستندات

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لـ تركيا بشأن ليبيا

أول تعليق من اتحاد الكرة على غياب حسام البدري عن السوبر المصري

تحذيرات دولية من خطورة الأوضاع في إثيوبيا قبل الانتخابات.. تفاصيل

بسبب فضيحة إستاد القاهرة .. قرار جديد ضد عمر كمال وحسن شاكوش وأحمد شيبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور